Brent 30 doların altında, altın yükseldi Petrolde arz fazlası olacağı endişeleriyle, vadeli fiyatlardaki düşüş spot piyasaya da yansıdı ve Brent 30 doların altına çekildi.

Petrolde arz fazlası olacağı endişeleriyle, vadeli fiyatlardaki düşüş spot piyasaya da yansıdı ve Brent 30 doların altına çekildi. Emtia piyasalarında erken saatlerde bir haftanın en düşük düzeylerine gerileyen altın ise hafif yükseldi.

ABD'de referans Batı Teksas hafif hampetrolünün Mayıs vadeli fiyatları yüzde 35'in üzerinde düşerek, son birkaç on yılın en düşük düzeylerine geriledi. Petrolde vadeli fiyatların sert düşmesi, talepte sert daralmanın etkisiyle, kısıntılara karşın arz fazlasına bağlı olarak depolama sorunu yaşanmasına ilişkin beklentilerden kaynaklındı. Batı teksas patrolünün mayıs vadeli varil fiyatı yüzde 38.4 düşüşle, 10.34 dolara inerek, 1986 Nisan'daki düzeylere geriledi.

Spot piyasalarda ise, Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 5.55 düşüşle 29.95 dolara, ABD Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 10.35 düşüşle 22.69 dolara geriledi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 1.05 artışla 15.34 dolar,altın, yüzde 0.75 artışla 1,695.78 dolar,bakır, yüzde 3.16 artışla 5,191.50 dolar,platin, yüzde 0.86 artışla 783.84 dolar,paladyum yüzde 0.68 artışla 2,176.36 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise gram altın 375 liraya, çeyrek altın 618 liraya, Cumhuriyet altını da 2,469 liraya geriledi.

Kaynak: DHA