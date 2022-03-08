'Brego' uyuşturucuya geçit vermiyor

MERSİN (İHA) - Mersin'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 3 ayrı operasyonda, 11 bin 200 adet uyuşturucu etkisi bulunan sentetik hap ile kannabionid, esrar ve silahlar ele geçirildi. Operasyonlara narkotik dedektör köpeği 'Brego' da katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu nakleden, satan şahısları yönelik 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Brego isimli narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı operasyonlarda 11 bin 200 adet satışı yasal kısıtlılık altında olan uyuşturucu etkisi bulunan sentetik hap, 48 paket satışa hazır vaziyette 144 gram sentetik kannabionid, 379 gram esrar maddesi, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 65 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 63 adet kartuş ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN