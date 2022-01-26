"Brego" uyuşturucuya geçit vermedi - Haberler
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"Brego" uyuşturucuya geçit vermedi

Mersin'de bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 16 ayrı paket halinde 12 kilo 780 gram kubar esrar ele geçirildi.

MERSİN (İHA) - Mersin'de bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 16 ayrı paket halinde 12 kilo 780 gram kubar esrar ele geçirildi. Narkotik madde arama köpeği 'Brego'nun tespit ettiği esrarla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tarsus- Mersin otoyolunda Diyarbakır'dan gelen bir şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yapıldı. Narkotik madde arama köpeği 'Brego'nun da katıldığı aramalarda, otobüsün bagaj kısmında 2 spor çanta içerisinde 16 ayrı paket halinde 12 kilo 780 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.K. isimli şüpheli ise işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - MERSİN

Brego uyuşturucuya geçit vermedi

Brego uyuşturucuya geçit vermedi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Mersin, Esrar, 3. Sayfa, Haber

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