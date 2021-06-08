Breakıng Türkiye Şampiyonası Programı ve Katılımcı Listesi
9 Haziran 2021 tarihinde Şişli Cemal Candaş Kültür Merkezi'nde yapılacak olan Breaking Türkiye Şampiyonası Programı ve Katılımcı Listesi yayınlanmıştır.
9 Haziran 2021 tarihinde Şişli Cemal Candaş Kültür Merkezi'nde yapılacak olan Breaking Türkiye Şampiyonası Programı ve Katılımcı Listesi yayınlanmıştır. İlgilere duyurulur.
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GİRİŞ
GİRİŞ TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. ÖZEL GELİRLER Hesabı IBAN: TR96 0003 2000 0000 0086 6054 19 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. DOLAR - USD Hesabı IBAN: TR31 0003 2000 0000 0086 5847 64 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. EURO Hesabı IBAN: TR36 0003 2000 0000 0086 5847 71 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. CHF Hesabı IBAN: TR95 0003 2000 0000 0086 5847 76 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU
Kaynak: Habermetre