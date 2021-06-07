Dans Sporu (Lt&St) Yarışmaları Programı Yayınlanmıştır
12-13 Haziran 2021 tarihlerinde Antalya Aska Lara Resort Otel'de yapılacak olan Dans Sporu (LT&ST) Türkiye Şampiyonası, Dans Sporu (LT&ST) Kulüplerarası 1. Etap Yarışması ve Solo Yarışmaları program akışı yayınlanmıştır.
12-13 Haziran 2021 tarihlerinde Antalya Aska Lara Resort Otel'de yapılacak olan Dans Sporu (LT&ST) Türkiye Şampiyonası, Dans Sporu (LT&ST) Kulüplerarası 1. Etap Yarışması ve Solo Yarışmaları program akışı yayınlanmıştır.
İlgililere duyurulur.
12 Haziran 2021 Cumartesi Programı İçin Tıklayınız...
13 Haziran 2021 Pazar Programı İçin Tıklayınız...
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GİRİŞ
GİRİŞ TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. ÖZEL GELİRLER Hesabı IBAN: TR96 0003 2000 0000 0086 6054 19 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. DOLAR - USD Hesabı IBAN: TR31 0003 2000 0000 0086 5847 64 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. EURO Hesabı IBAN: TR36 0003 2000 0000 0086 5847 71 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. CHF Hesabı IBAN: TR95 0003 2000 0000 0086 5847 76 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU
Kaynak: Habermetre