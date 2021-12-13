Breaking Milli Takımı'ndan Rusya'da başarılı sonuçlar

Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) Breaking Milli Takımı sporcuları, Rusya Açık Şampiyonası'nda önemli başarılara imza attı.

TDSF'den yapılan açıklamaya göre, olimpik branş 'breaking'de yeni kurulan milli takım, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen Rusya Açık Breaking Şampiyonası'nda mücadele etti.

Farklı ülkelerden yüzlerce sporcunun katıldığı organizasyonda Oğuzhan Karademir, Uluslararası Breaking Altın Seri 1'de ilk 16 sporcu arasına kalarak önemli bir başarıya imza attı. Milli sporcu Furkan Yılmaz ise aynı seride adını ilk 32 sporcu arasına yazdırdı.

TDSF Başkanı Tolgahan Çinkitaş, yaptığı açıklamada, dansın spor olarak büyük aşama kaydettiğini belirterek, "Breaking branşında ülke olarak büyük bir potansiyele sahibiz. Yetenekli gençlerin keşfedilip yetişmesine destek oluyoruz. İlk hedefimiz 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak." ifadelerini kullandı.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet