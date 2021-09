Breaking dansçılarından 'yarışma' için tavsiyeler

Breaking yarışması Red Bull BC One, Türkiye ayağındaki dans pistini bu yıl İzmir'e taşıdığını duyurdu.

Breaking yarışması Red Bull BC One, Türkiye ayağındaki dans pistini bu yıl İzmir'e taşıdığını duyurdu. Türkiye'nin en iyi B-Boy ve B-Girl'lerini arayan yarışmanın başvuruları 21 Eylül tarihine kadar devam ediyor. Başvurular devam ederken adaylara ilham olması için de Red Bull BC One sahnesinden geçen en iyi dansçıların kendi başarılarında rol oynayan ipuçlarını paylaştı.

Her yıl dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl'lerini belirlemek için düzenlendiği vurgulanan Red Bull BC One Türkiye'nin 10 Ekim'de İzmir'de geçekleşeceği açıklandı. Yeteneklerini kitlelere göstermek isteyen herkesin başvuru yapabileceği belirtilen yarışmaya 21 Eylül tarihine kadar başvuru yapmak mümkün. Yapılan açıklamaya göre yarışma öncesinde, bu zamana kadar breaking sahnesinde iz bırakan B-Girl ve B-Boy'ları, geleceğin dansçılarına başarının ipuçlarını sıraladı. Redbull.com ise en iyilerden gelen önerileri https://www.redbull.com/tr-tr/break-danscilardan-red-bull-bc-one-tavsiyeleri adresinde okuyucularıyla paylaştı.

"HAREKETLERİ MÜZİK BELİRLER"

Çocukluğunun sanat ve sporla iç içe geçtiğini belirten Nadia, 2002 yılında B-Girl kariyerine başladı ve şimdilerde da Funky Style Crew ile dans ediyor. Breaking yapan birçok genç kızın idolü olduğu ifade edilen Nadia, "Yapacağınız hareketleri müzik belirler. Müzik ne anlatıyorsa, dansınız da onu destekler. Kısacası, her hareket müziğin sonucunda gelişir" tavsiyesinde bulundu.

"ÖNCE TARİHİNİ ÖĞRENİN"

Breaking dünyasında 20 yıllık bir kariyere sahip olan Rokafella, kariyerini şu sözlerle anlattı:

"New York sokaklarında, baskı altında büyüdük. Ailem avukat olmamı istedi. Ben başladığımda kimse bir kıza breaking öğretme konusunda hevesli değildi ama asla pes etmedim."

Aynı zamanda kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Full Circle Souljahs'ın da kurucu ortaklarından biri olan Rokafella'nın breaking gönül verenlere ilk tavsiyesi ise önce bu dansın tarihini öğrenmeleri. Hip hop'ın doğuşunu ve devamındaki hikayesini bilmenin, dansın daha iyi ifade edilmesini sağladığına inanıyor.

"SIK SIK ANTRENMAN YAPMALI"

Doğma büyüme Parisli olan Jeskilz, 2000'lerin başında breaking'e başladı. Paris'ten New York'a uzanan yolculuğunun ardından, Rock Steady Crew ile dans etti ve şimdi de Los Angeles'ta hayalini yaşıyor. Jeskilz de tam olarak hayali breaking olanlara şu sözlerle tavsiye verdi:

"Amacım, başkalarına ilham olmak ve hayattaki amaçlarını bulmalarını sağlamak. Böylece hep birlikte güçlenebilir, insanların fikirlerini değiştirebilir ve dansımızla fark yaratabiliriz."

Ankaralı olan Jemrayy ise kondisyonunu sık sık antrenman yapmaya ve destekleyici güç-denge çalışmaları sayesinde sağladığını belirtti. 2019 yılında Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye ayağında birinci olan Jemrayy, Hindistan'da gerçekleşen dünya finallerinde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanmıştı. Yarışlara hazırlanma sürecinin daha çok mental olduğunu aktaran genç B-Girl bunda ortamın, müziğin etkili olduğunu ve motivasyonunu yüksek tutmak için her gün dans ettiğini aktardı. Jemrayy, her gününün en az 2-3 saat antrenmanla geçtiğini, sırrının ise her hareket için 'çok çalışmak' olduğunu söyledi.

Red Bull BC One Cypher'ın 2019 yılı Türkiye ayağında tüm rakiplerini eleyerek birinci olan B-Boy Thie Fox, hareketlerdeki başarısının sırrını 'disiplinli çalışmak' ve 'hareketi kendi bedenini göz önünde tutarak yani bedeninin farkında olarak geliştirmek' olarak aktardı.

FİNALİSTLER DENEYİMLİ JÜRİNİN OYLARIYLA BELİRLENECEK

Bu yarışmanın, 2004 yılından beri 30'u aşkın ülkede binlerce dansçının katılımıyla düzenlendiği vurgulandı. 10 Ekim'de gerçekleşecek Red Bull BC One Türkiye Finali'nde elemeleri atlayan adaylar için final yarışı düzenlenecek. Yapılan açıklamaya göre Türkiye'deki en iyi B-Boy ve B-Girl'ü ise daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan B-Boylar Lil Zoo, Killa Kolya ve Türkiye dans sahnesinden Okan Aydoğan belirleyecek.

BÜYÜK FİNAL KASIMDA POLONYA'DA

Red Bull BC One Cypher'da önce Türkiye'deki en iyi B-Boy ve B-Girl belirlenecek. Ardından her ülkenin finalisti, dünya finalinde 'en iyi' olabilmek için ter dökecek. Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye ayağının ardından dünya finali kasımda Polonya'da gerçekleşecek.

