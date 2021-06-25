Break Dans Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Rusya'ya gitti
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Break Dans Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Rusya'ya gitti

Break Dans Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Rusya'ya gitti
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Break Dans Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Rusya'ya gitti.

Break Dans Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Rusya'ya gitti.

Türkiye Dans Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Soçi'de yarın başlayacak ve iki gün sürecek Avrupa Breaking Şampiyonası'nda Türkiye'yi, sporcular Oğuzhan Karademir, Furkan Yılmaz, Gürkan Çiçek, Cemre Ece Kozbay ve Setenay Karadaş temsil edecek.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Tolgahan Çinkitaş, break dansın geçen yıl olimpik branş ilan edildiğini hatırlatarak, "Olimpik branş ilan edildikten sonra dünyada artan ilgiyle takip edilen breakingde ülkemizin büyük bir potansiyeli var. Federasyon olarak elimizden geldiğince gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sokağın dansı olarak bilinen ve geçen yıl olimpik branş ilan edilen break dans (breaking), 2024 Paris Olimpiyatları'nda ilk kez yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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