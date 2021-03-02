Brawlhalla ile espor tarihinin en heyecanlı etkinliği başlıyor
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Brawlhalla ile espor tarihinin en heyecanlı etkinliği başlıyor

02.03.2021 16:50 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:00
Brawlhalla ile espor tarihinin en heyecanlı etkinliği başlıyor

Brawlhalla'nın Sezon 3 Battle Pass'i mücadelenin en yüksek tavanlı espor etkinliği başlamadan hemen önce kullanıcılar ile paylaşıldı.

Brawlhalla şuana kadarki en iyi sezonu için hazırlıklarını yapıyor. Ubisoft'un 3. Sezon için çok iyi planları olduğu söyleniliyor ve bu planlar şimdiye kadarki en iyi planlar. Bu hafta başı Brawlhalla, yeni sezonunda kozmetik ürünler ve daha iyi bir oyun deneyimi için 3.Sezon battle pass'ini başlatmış durumda.

BRAWHALLA ESPOR HEYECANLI BİR ETKİNLİĞE BAŞLIYOR

3.Sezon Battle Pass'inde 85 seviye bulunuyor ve oyunseverler bu 85 aşamayı tamamlayabilmeleri için 3 ayları var. Buna ek olarak oyunseverlerin haftalık görevleri mevcut durumda olacak. Battle pass'te kazanılacak ödüller içinde renkler, avatarlar, emotelar, silah kozmetikleri ve çok daha fazlası hazır içinde olmuş olacak. Bazı eşyalara Brawlhalla'nın internet sitesinden ulaşılabilir.

3.Sezonun güncellemesi de haftasonu Winter Championship 2021 turnuvasının hemen öncesinde geliyor. Bu kapsamlı espor organizasyonu şuana kadar gerçekleşmiş ve gerçekleşen en büyük Brawlhalla organizasyonu olma yolunda ilerliyor. Winter Championship turnuvası sırasınca oyunseverler 1 milyon dolar olan ödül için kendi paylarına düşeni almak için rakipleri ile karşılaşacak.

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