Brawl Stars Gamestars Ligi başlıyor!
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Brawl Stars Gamestars Ligi başlıyor!

27.02.2021 22:15 | Son Güncelleme: 27.02.2021 22:20
Brawl Stars Gamestars Ligi başlıyor!

Ülkemizi temsil etmek istiyorsanız sizleri habere bekliyoruz!

Gamify Türkiye hesabı yaptığı paylaşımla Brawl Stars Gamestars Ligi'nin başladığını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Nedir bu ?

Brawl Stars Gamestars League Ulusal turnuvalar 9 ülkede düzenlenecek: İngiltere, Almanya, Rusya, Türkiye, Fransa, Polonya, Ukrayna, Kazakistan, İsveç. Diğer Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden oyuncular Wild Card turnuvalarına katılabilecekler. Uluslararası Ligde en güçlü 32 Brawl Stars takımı yer alacak.

Uluslararası Ligde en güçlü 32 Brawl Stars takımı yer alacak. Ardından, disiplinlerinde 16 kazanan ilk Uluslararası Finalde şampiyonluk ve taraftarların saygısı için yarışmaya hak kazanacak. COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle, tüm GameStars League'in ilk sezon maçları çevrimiçi oynanacak. Her oyun disiplini için sezon finali ödül fonu 30.000 $ olacak. Her Ulusal ve Joker Kart turnuvasının kazananları ek 1.500 $ paylaşacak.

GameStars League'in sezon yapısı:

9 Ulusal lig ve 3 Wild Card turnuvası - katılımcı sayısı sınırsızdır

9 Ulusal final ve 3 Wild Card final turnuvası - 8 takım

Uluslararası Lig - 32 takım

Uluslararası final- 16 takım

Brawl Stars Gamestars League tarihleri:

Uluslararası Lig: 19 Nisan - 21 Mayıs

Uluslararası Final: 26-30 Mayıs

Brawl Stars Gamestars League'in ilk sezonu için kayıt 7 Mart'a kadar açıktır.

Turnuva hakkında diğer detaylara ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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