Bravo Tülin Şahin
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Bravo Tülin Şahin

06.02.2021 07:37 | Son Güncelleme: 06.02.2021 07:40
Bravo Tülin Şahin

Givin uygulaması üzerinden satışa çıkarılan 280 kıyafet yeni sahipleriyle buluşurken, hem gelir elde edildi hem de ürünlerin tekrar kullanılmasıyla sürdürülebilirliğe katkı sağlandı.

Givin uygulaması üzerinden satışa çıkarılan 280 kıyafet yeni sahipleriyle buluşurken, hem gelir elde edildi hem de ürünlerin tekrar kullanılmasıyla sürdürülebilirliğe katkı sağlandı.

 Elde edilen gelir TEV, Lokman Hekim Sağlık Vakfı ve SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği aracılığıyla çocuklara ve gençlere ulaştırıldı. Şahin'in halen satışı devam eden kıyafetlerinin geliri de 173 SMA'lı çocuğun tedavisine aktarılacak.

Kaynak: Hürriyet

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