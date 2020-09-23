Braun mağazası GittiGidiyor'da yerini aldı GittiGidiyor'da resmi mağaza açan markalar arasına Braun da eklendi.

GittiGidiyor'da resmi mağaza açan markalar arasına Braun da eklendi.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret sitesi GittiGidiyor, dünyaca ünlü yerli ve yabancı markaları çatısı altında birleştirmeye devam ediyor.

GittiGidiyor'da mağaza açan markalar arasında son olarak Braun da yerini aldı. Kozmetik ve kişisel bakım ile anne-bebek kategorilerinde yüzlerce Braun ürünü GittiGidiyor kullanıcılarıyla buluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip