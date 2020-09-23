Braun mağazası GittiGidiyor'da yerini aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Braun mağazası GittiGidiyor'da yerini aldı

23.09.2020 09:53 | Son Güncelleme: 23.09.2020 09:56

GittiGidiyor'da resmi mağaza açan markalar arasına Braun da eklendi.

Braun mağazası GittiGidiyor'da yerini aldı

GittiGidiyor'da resmi mağaza açan markalar arasına Braun da eklendi.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret sitesi GittiGidiyor, dünyaca ünlü yerli ve yabancı markaları çatısı altında birleştirmeye devam ediyor.

GittiGidiyor'da mağaza açan markalar arasında son olarak Braun da yerini aldı. Kozmetik ve kişisel bakım ile anne-bebek kategorilerinde yüzlerce Braun ürünü GittiGidiyor kullanıcılarıyla buluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Charles Michel Emmanuel Macron Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Cimilli İbo Nebahat Çehre
Spor Babel Sörloth Tamer Tuna Sergen Yalçın Josef De Souza
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Braun mağazası GittiGidiyor'da yerini aldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 09:57:29. #1.15#
title