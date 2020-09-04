Brandon Hall Group'tan Akbank İnsan ve Kültür'e 1 altın ve 3 bronz ödül
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Brandon Hall Group'tan Akbank İnsan ve Kültür'e 1 altın ve 3 bronz ödül

Akbank İnsan ve Kültür, Brandon Hall Group'un "İnsan Kaynakları Mükemmellik Ödülleri" kapsamında farklı kategorilerde 1 altın ve 3 bronz olmak üzere toplam 4 ödül kazandı.

Brandon Hall Group'tan Akbank İnsan ve Kültür'e 1 altın ve 3 bronz ödül
04.09.2020 14:31 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:35

Akbank İnsan ve Kültür, Brandon Hall Group'un "İnsan Kaynakları Mükemmellik Ödülleri" kapsamında farklı kategorilerde 1 altın ve 3 bronz olmak üzere toplam 4 ödül kazandı.

Akbank açıklamasına göre, banka "Yeni İşe Alım Deneyimi" ile altın, "Dijital Onboarding Programı", "Geleceğin Aynası Yetkinlik Gelişim Programı" ve "İK Analitik Çalışmaları" ile de bronz ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, Akbanklıları ve değişim kültürünü odaklarına aldıklarını, birlikte çalışmayı, sürekli öğrenmeyi, gelişimi, tasarım ve inovasyon kültürünü, veri ve analitik odaklı uygulamaları önceliklendirdiklerini bildirdi.

Brandon Hall Group'tan aldıkları 4 farklı kategorideki ödüllerle gurur duyduklarını vurgulayan Anapa, altın ödül aldıkları yeni işe alım deneyimine ilişkin, "Akbanklılar için bütünsel bir deneyim tasarlıyoruz ve bu deneyimin de aday olarak bankamızla ilk tanışma anından itibaren başladığına inanıyoruz. Bu yüzden Akbanklı olma yolculuğunu baştan sona değiştirdik. Geleceği birlikte keşfedeceğimiz yeni Akbanklılara yenilikçi, dijital ve insan odaklı bir deneyim yaşatmak için yeni kariyer web sitemiz ve mobil uygulamamız ile işe alım deneyimini yeniden kurguladık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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