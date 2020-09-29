Brandaya gizlenen esrar maddesini narkotik köpeği buldu
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Brandaya gizlenen esrar maddesini narkotik köpeği buldu

29.09.2020 13:59 | Son Güncelleme: 29.09.2020 14:35

Brandaya gizlenen esrar maddesini narkotik köpeği buldu Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde polis ekipleri baskın yaptığı bir iş yerinde brandaya gizlenen 700 gram esrarı narkotik kopeği yardımıyla bulundu.

Brandaya gizlenen esrar maddesini narkotik köpeği buldu

GAZİANTEP - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde polis ekipleri baskın yaptığı bir iş yerinde brandaya gizlenen 700 gram esrarı narkotik kopeği yardımıyla bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hürriyet Mahallesi'nde devriye atarken şüpheli bir şahsın elindeki poşeti yere atarak kaçmaya çalıştığını fark etti. Kovalamaca sonucu yakalanan şahıs gözaltına alınırken, poşette yapılan incelemede ise bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Şahsın uyuşturucuyu temin ettiğini belirttiği kişinin ikametinde ve iş yerinde narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, iş yerinde gerilen bir brandaya gizlenmiş halde 700 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Brandaya gizlenen esrar maddesini narkotik köpeği buldu
Brandaya gizlenen esrar maddesini narkotik köpeği buldu
Brandaya gizlenen esrar maddesini narkotik köpeği buldu
Brandaya gizlenen esrar maddesini narkotik köpeği buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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