Brand & Sport Summit online olarak gerçekleştirilecek
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Brand & Sport Summit online olarak gerçekleştirilecek

11.12.2020 17:18 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:23
Brand & Sport Summit online olarak gerçekleştirilecek

Markalar dünyası ve spor sektörü 17-18 Aralık tarihlerinde ESA Arena'da bir araya gelecek Katılım dijital ortamdan ve bu seneye özel herkese açık olacak.

Markalar dünyası ve spor sektörü 17-18 Aralık tarihlerinde ESA Arena'da bir araya gelecek Katılım dijital ortamdan ve bu seneye özel herkese açık olacak.

Bu sene 4.sü düzenlenecek Brand & Sport Summit, 17-18 Aralık 2020 tarihlerinde, Türkiye'de sporun en teknolojik arenalarının başında gelen 42 Maslak içindeki ESA Arena'da, pandemi kuralları çerçevesinde hibrit bir modelle kapılarını markalar ve spor dünyasına açacak.

Birbirinden özel oturumlarıyla, iki gün sürecek etkinlik, yepyeni yayın formatıyla sportstv ekranlarında ve dijital mecralarda kesintisiz yayında olacak. Pandemi koşulları nedeniyle sadece konuşmacıların fiziksel olarak sahnede olacağı etkinlikte, oturumlar seyircisiz olacak ve ekran başından izlenebilecek.

Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu etkinliğe katılacak olan önemli isimlerin başında geliyor. Ayrıca WTA Başkanı, Federasyon Başkanları, markalar ile spor ilişkisini temsil eden çok sayıda markanın CEO'su ve Pazarlama Grubu Başkanları, 2021'e ertelenen önemli uluslararası spor organizasyonları öncesinde deneyimlerini paylaşacak.

Geçtiğimiz 3 sene olduğu gibi bu yıl da Brand & Sport Summit, sportstv'den canlı yayınlanacak. Ayrıca etkinlik sportstvPLATFORM üzerinden dijital ortamda tamamen yayınlanarak, izleyicilerine hem eş zamanlı hem de geriye dönük olarak ücretsiz izleme imkanı sağlayacak.

Brand & Sport Summit konuşmacıları ve etkinlik programı yakın zamanda duyurulacak. Etkinliği ücretsiz izlemek için brandnsport.com adresinden kaydınızı yaptırabilirsiniz. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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