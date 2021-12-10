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Brand&Sport Summit 2021

Brand&Sport Summit 2021
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, tenis sporunu tüm Türkiye'ye yaydıklarını ve hedeflere adım adım yaklaştıklarını söyledi.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, tenis sporunu tüm Türkiye'ye yaydıklarını ve hedeflere adım adım yaklaştıklarını söyledi.

İstanbul'daki 42 Maslak Alışveriş Merkezi içindeki ESA Arena'da gerçekleştirilen markalar dünyası ile spor sektörünün bir araya geldiği "Brand&Sport Summit 2021"e katılan Durmuş, "Hedeflere adım adım yaklaşmanın keyfini yaşıyoruz, çok umutluyuz. Bu umutların devam etmesi ve doğru sonuçlanması adına hem proje üretiyoruz hem bunları güncelleyerek ilerliyoruz." dedi.

Hedefler için çok çalıştıklarını belirten Durmuş, "Dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirmek istiyoruz. Tenis ülkesi olduğumuzu tüm dünya kabul ediyor. Yaptığımız organizasyonlar, sporcuların başarısı yeni bir şeyin olduğunu tüm dünya görebiliyor. Avrupa ve dünya ülkelerinin tenis merkezi olarak Türkiye'de düşünülüyor. 81 ilde faaliyetleri olan federasyona dönüştük. Tenisin zengin sporu olduğu algısını kırdığımızı düşünüyoruz. Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgelerinde tenisin çok ilerlediğini gözlemleyebiliyoruz." diye konuştu.

Cengiz Durmuş, 2022'de Ergi Kırkın ve İpek Öz'ün de dünya sıralamasında ilk 200'e girmesini istediklerini dile getirdi.

Oturuma katılan milli tenisçi İpek Öz, hedefinin her zaman grand slam turnuvalarına katılmak olduğunu ve bunu 2022'de başarmak istediğini söyledi.

Milli tenisçi Ergi Kırkın ise yaz dönemini iyi geçirdiğine dikkati çekerek, "Galibiyet serim Danimarka'da başladı. Estonya, Almanya ve Ukrayna'da bunu devam ettirdim ve sıralamamı yükselttim." ifadelerini kullandı.

Brand&Sport Summit 2021

Brand&Sport Summit 2021

Brand&Sport Summit 2021

Brand&Sport Summit 2021

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