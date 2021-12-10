Markalar dünyası ve spor sektörünün bir araya geldiği "Brand&Sport Summit 2021"de yer alan federasyon başkanları, çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

İstanbul'daki 42 Maslak Alışveriş Merkezi içindeki ESA Arena'da gerçekleştirilen zirvenin ikinci gününde Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ve milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım oturumlarda yer aldı.

Son dönemlerin başarılı branşlarından cimnastikte görüşlerini aktaran Suat Çelen, iyi bir jenerasyonun daha geldiğini belirterek, "İyi bir sistem kurduk. Bundan sonraki hedefimiz 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda hem sporcu sayısını hem de madalya sayısını artırmak olacak. İyi sistem kurduğunuzda alttan gelen sporcu her zaman şampiyonluğa daha yakın olur." dedi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda cimnastikçilerin önemli başarılar elde ettiğine dikkati çeken Çelen, "Sporcularımız, Türk milletinin yüzünü güldürdü. İnsanlar gelen başarılardan dolayı mutlu oldu. Olimpiyatlardaki madalya çeşitliliği diğer branşlara binen yükü de azaltıyor. Diğer sporcuların üzerindeki stresi de alacaktır." ifadelerini kullandı.

Şeref Eroğlu: "En yakın hedefimiz Paris"

Türkiye Güreş Federasyonunun yeni başkanı Şeref Eroğlu ise 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyayı hedefleyeceklerini vurgulayarak, "Paris'te güreş branşında altın madalya olmayan bir başarı bizi tatmin etmez. En yakın hedefimiz Paris ama 2028 ve 2032 oyunlarının milli takımını da oluşturmak için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Tokyo'da alınan bronz madalyaların Türk güreşinin standartları olmadığını kaydeden Eroğlu, şunları söyledi:

"Her zaman Türk sporunun lokomotifi olmuş güreşte altın madalya olmaması göze batıyor. Her zaman 'Hiçbir yerden olmasa da güreşten olur' düşüncesi vardı. 2016'da 14 sporcuyla olimpiyatlara katıldık ve 5 madalya aldık. Tokyo'da 9 sporcumuz mücadele etti. Parlak, hedefleri olan güreşçilere ihtiyacımız var. Minikleri ve yıldızları takip ediyorum, bütün Türkiye şampiyonalarını takip edeceğim. 18-19 yaş arasındaki sporcuları üç yıl içinde yetiştireceğiz."

Türkiye Bisiklet Federasyonunda yeniden başkanlığa seçilen Emin Müftüoğlu da sistemi yeniden toparlayarak daha büyük başarılar elde etmek istediklerini dile getirdi.

Konya'daki veledromun bitmek üzere olduğuna dikkati çeken Müftüoğlu, "Nisan ayı gibi her şey bitmiş olur. Bisiklette Türk tarihinde sadece bir Avrupa şampiyonluğu var. Malezya ve Kolombiya olimpiyat madalyası aldıysa Türk sporcusu da rahat bir şekilde alır. Artık organizasyon için gelmediğimizi, olimpiyatlarda ve dünyada madalya için geldiğimizi söyledim. Olimpiyatlara kadın sporcumuz gitmemişti. İlk hedef kadın sporcuyla olimpiyatlara katılmak. 2028'de de kadın sporcularla da madalya alma hedefiyle yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Erhan Ertürk: "Kürekte Fenerbahçe-Galatasaray dostluğu bizim için çok önemli"

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, iletişimin önemine değinerek, "Dünyayla bağlantılarımızı kurmak istiyoruz. Bilgi alışverişiyle orada yapılan güzel şeyleri buraya taşıyorsunuz." diye konuştu.

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin desteğiyle aday olduğunu hatırlatan Ertürk, iki kulübün ortak projelerinin önemine değinerek, "Kürekte Fenerbahçe-Galatasaray dostluğu bizim için çok önemli. Öncelikle dünyaya kendimizi tanıtmak istiyoruz. İçeriye çeki düzen vermeye başladık. Markalaşma büyük kulüplerin desteğiyle daha fazla olacak." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ise Beşiktaş gibi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de hentbolun içinde yer almasını istediklerini söyledi.

Kadın hentbol takımlarının da çoğalmasını istediklerini anlatan Kılıç, "Avrupa'da hentbol üst seviyede oynanıyor. Seyirci ortalaması 8-10 bin civarında, takımların bütçesi 28-30 milyon civarında. Rekabeti artırmamız gerekiyor. Hentbol gelişim direktörlüğü oluşturacağız, antrenör akademisi kuracağız. 100 civarında pilot takım kuracağız. Sınırlı sayıdaki milli takım havuzunu geliştirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Pekin'de gerçekleştirilecek Kış Olimpiyatları'na 6 sporcunun kota aldığını belirterek, "İki sporcumuz daha kota için mücadele veriyor. İnsanlar kar yağdığında kayak olur diye düşünüyor ama kayakta 'Yazın çalışmayan kışın madalya bulamaz' tabiri var. Sporcularımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Çocuklarımız iyi yolda. Kayakta başarının meyvesi 28-32 yaşında alınmaya başlıyor. Pekin'de hedefimiz ilk 25-30 içinde yer almak. Dünyanın en iyileri geliyor. Dünyada iyi yarışlar gördükten sonra olimpiyatlara gidersek daha başarılı oluruz." şeklinde konuştu.

Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım ise ailesinin desteğiyle kayak sporuna başladığını belirterek, "Onların desteği çok fazla. Kayak sporunu yapmak için ailemle beraber Erzurum'a taşındım." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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