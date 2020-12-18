Brand&Sport Summit 2020 - Şenol Güneş

Markalar ve spor dünyasından isimleri bir araya getiren "Brand&Sport Summit 2020" organizasyonuna katılan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, hedeflerini anlattı.

İstanbul'da 42 Maslak Alışveriş Merkezi içindeki ESA Arena'da gerçekleştirilen etkinlikte "Milli Takımın Hedefleri" oturumunun konuğu olan Şenol Güneş, futbola başladığı dönemdeki zorluklardan bahsederek "53 yıl olmuş, zaman çok hızlı geçiyor. Bugün sponsorlardan elde ettiğimiz malzemeleri top dahil geçmişte bulamıyorduk. Yokluk içerisinde, yamalı toplar, naylon toplar, tenekeler, limon kabukları... Bizim bugünkü mesleğimiz olan futbolun ürününü hiç görmeden işe başlamıştık. Deniz kenarında denize atlarken kaleci gibi atlamaya çalışırdık. Ama zaman içerisinde kaleci olduk. O da tesadüf oldu. Oradan büyüdük bir yerlere geldik. Başarılı olan her insanın geçmişine baktığımız zaman hikayeleri enteresandır. Birçoğu sorunlarla karşı karşıya gelmiştir. Ben de onlardan bir tanesiyim." ifadelerini kullandı.

Milli takımın piramitin tepesi olarak düşünülmesi gerektiğini belirten Güneş, "Ama taban çok önemli. Zirvede olanların güçlü olabilmesi için tabanın üretiminin çok ve sağlıklı olması lazım. Biz oraya elenerek geliyoruz. Onları temsilen oradayız. Bizim şu anda yaptığımız şey bir sonuç. En önde yarışmada olan bir takımız. Bizim alacağımız sonuçlar hem ekonomik hem de manevi olarak bir takım değerleri büyütüyor ama aynı zamanda oyuncularımızın pazar payını da büyütüyor. Dikkat alanını buraya çekiyor." şeklinde konuştu.

Güneş, kulüplerin Avrupa'da ki başarılarını önemsediğini ve başarılı oldukları zaman oyuncu satışı yapılabildiğini söyledi.

"Bizden beklenen dünya kupası ve Avrupa şampiyonasında başarılı olmak. Ülkemizi iyi temsil etmek, herkesin beğenisini kazanırken iyi oyun ortaya koymak. Aynı zamanda aile havasını oluşturabilmek." diyen Güneş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göreve geldiğimde de söylemiştim, bizim ortak hayalimiz olsun, ortak hedefimiz olsun ve ortak çalışma yapalım. Bu sözü yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. "Bizim Çocuklar" ifadesini de yerleştirdik. Bu da bir markadır ayrıca. Bunu yaptığınızda kendi içerisinde oluşan bu grup bir başlangıçtı. Bundan sonra da gelmesi gerekiyor o yüzden üretime ihtiyaç var. Bu milli takım herkesin ortak değeri, herkesin eleştiri yapabileceği, sahipleneceği ama değerini yok etmeyeceği yüce bir duygu olmalı."

Güneş, "Bulunduğumuz FIFA sıralaması üzerinde benzer yerlerde olan takımlara karşı zorlandık. Başarıya giden yolda bazen başarısız sonuçlar alınabilir. Ayak takılmaları olabilir. Bunlardan ders çıkarmak lazım." şeklinde konuştu.

Uluslar Ligi'nde alınan sonuçları ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri değerlendiren Güneş, "Uluslar Ligi'nde aldığımız sonuçlar itibariyle başarısız olduğumuzu düşünüyoruz. Ama yarış daha yeni başlıyor. Oradan da gelecek 2 takım dünya kupası play-off elemelerine katılacak. Biz dünya kupası elemelerinde yeniden hedefi yakalayabiliriz. O yüzden hep beraber iyi çalışıyoruz, çalışacağız. Hollanda, Norveç gibi rakiplerin bizden daha iyi görünmesine rağmen onlardan iyi olacağımızı düşünüyoruz. Birincilik hedefimiz var çünkü 1. takım direkt gidiyor. 2. olan play-off oynayacak. Diğer takımlar da önemli çünkü alacağınız her galibiyet 3 puan getirecek. Ama biz de yeniden büyüme trendi olan bir takımız. Gençleriniz Avrupa Şampiyonası'na katılarak başarıyı gördü, Uluslar Ligi'nde başarısızlığı gördü. Bu başımızdan geçmesi gereken bir hadiseydi. Bu turnuvalardaki olumsuzluklardan dersler çıkararak daha iyi işler yapacağız. Hedefimiz bu." düşüncelerini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı