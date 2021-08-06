Brand New Cherry Flavor Filmi
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Brand New Cherry Flavor Filmi

Brand New Cherry Flavor Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Brand New Cherry Flavor filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Brand New Cherry Flavor filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Brand New Cherry Flavor, Los Angeles'a giderek film çekmek üzere olan genç bir kadının hikayesine odaklanıyor. Genç kadın, etrafta kediyle gezen bir yabancının garip teklifini kabul edecek ve işler yolundan çıkacaktır. Yabancıdan gelen teklif, genç kadının kimden isterse intikam almasını sağlayacaktır. Tabii bu teklif, fazlasıyla karanlık bir yola sürükleyecektir.

Yönetmen: Gandja Monteiro

Senaryo: Nick Antosca

Oyuncular: Rosa Salazar, Mark Acheson, Daniel Doheny, Catherine Keener, Eric Lange, Hannah Levien, Crystal Albert, Darcy Laurie, Siena Werber, Kenya Jordan, Skylar Radzion, Eva Ariel Binder, Leland Orser, Jayson Blair, Patrick Fischler, Aya Furukawa, Michael Bardach, Pete Antico, Georgia Bradner, Leah Cairns, Emma Cam, Stephanie Cleough, Peter Dewhurst, Jason Gray, Selma Heyman, Brett Justin Koppel, Gabriel LaBelle, King Lau, Zena Leigh, Kyra Leroux, Leah McKesey, Jessica McLeod, Maria Meadows, Debbie Podowski , Jack Robinson

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Brand New Cherry Flavor

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 60 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 13.08.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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