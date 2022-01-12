Son Dakika | Görme engelli çocuklar için Bilge Çocuk'un 5. sayısı yayımlandı

Çocukların gelişimi için bilim, teknoloji, değerler eğitimi, zeka soruları, sağlıklı beslenme ve hayvanlar dünyası gibi içerikleri bir araya getiren Bilge Çocuk, görme engelli çocuklar için Braille alfabesiyle oluşturulmuş 5. özel sayısını yayımladı.

Albayrak Medya yayınlarından Bilge Çocuk dergisinin Braille alfabesiyle basılan beşinci sayısı Türk Telekom'un katkılarıyla hazırlandı.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Funda Öge, kurum olarak, "Türkiye'ye Değer" anlayışıyla ürettikleri projelerin ve sosyal sorumluluk yaklaşımlarının temelinde, bilgiye erişimde fırsat eşitliği ilkesi yer aldığını anlattı.

Bu anlayışla hayata geçirdikleri Türkiye'nin ilk telefonda sesli kitap hizmeti "Telefon Kütüphanesi" uygulaması ve az gören çocuklara yönelik erken müdahale eğitimleriyle görme yetilerini kullanabilmelerini destekledikleri "Günışığı" proje aracılığıyla görme engelli bireylerin yaşamlarına katkı sağladıklarını aktaran Öge, şunları kaydetti:

"AVM, kampüs ve havaalanı gibi kompleks yapılarda görme ve işitme engelli bireylerin rahatlıkla hareket edebilmelerine ve sosyal hayatın içinde daha iyi koşullarda yer alabilmelerine destek olmak amacıyla ayrıca 'Sesli Adımlar' projesini hayata geçirdik. Teknoloji ile sanatı buluşturmayı amaçladığımız ve ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi'nde ise deneyim ve dinlence alanlarının yanı sıra özel etkinliklerle, gençler, çocuklar, görme ve işitme engelliler için en kısa zamanda önemli projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Teknolojiyi faydaya dönüştürmeyi odağımıza aldığımız çalışmalarımız kapsamında Braille alfabesiyle hazırlanan Bilge Çocuk Dergisi'ne sunduğumuz katkıdan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz."

"Özel çocuklarımıza dergimizi ücretsiz ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri de Bilge Çocuk ve Bilge Minik dergileriyle her ay binlerce çocuğa ulaştıklarını belirtti.

Sivri, "Hiç göremeyen çocukların dünyasını henüz keşfetmemiştik. Görme engelli kardeşlerimiz için kabartma alfabeli bir dergi çıkaracağımızı ilk öğrendiğimizde çok heyecanlandık. Albayrak Medya çatısında geçtiğimiz yıl projenin ilkini gerçekleştirdik. Ardından görme engelli kardeşlerimizle ailelerinden yoğun talep almaya başladık, bu vesileyle projenin her fırsatta devamını getirdik. Bu tür özel baskı Braille alfabeli yayınlara ulaşmak çok zor olduğu için herkes okuyabilsin diye özel çocuklarımıza dergimizi ücretsiz olarak ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni sayı hakkında bilgi veren Bilge Çocuk Dergisi Editörü Mustafa Baltacı ise şu açıklamada bulundu:

"Vücudumuzun Minik Kahramanları'nı kapağına taşıyan dergimiz, çocukların ilgisini çekebilecek orijinal içerikleriyle ilham olmaya ve onlar için yeni kapılar açmaya devam ediyor. Bilge Çocuk dergisi, çocukların okuma kültürü edinmesini, dünyadaki gelişmelerden haberdar olmasını, bilime ve teknolojiye merak duymasını, değerlerimizi ve tarihimizi içselleştirmesini amaçlıyor."

Baltacı, derginin 7 yaş ve üzerine hitap ettiği bilgisini vererek, içeriklerin kısa, okunabilir ve anlaşılabilir metinlerden oluştuğunu, kabartmalı Braille alfabesiyle basılan derginin matbaa kısmında da çok titiz çalıştıklarını söyledi.

Ücretsiz olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla görme engelli bireylerin okuduğu okullara, sivil toplum kuruluşları ve derneklere ulaştırılan dergi ayrıca "bilgecocuk.com" adresinden doldurulan talep formuyla da isteyenlere ücretsiz gönderilecek.