Brahim Díaz 'Real Madrid'deki En İyi Anlar

Brahím Díaz yeteneğini gösterdi ve en iyi örnek Anoeta'da Real Sociedad'a karşı attığı gol. İspanya milli takımıyla, 21 yaş altı uluslararası bir oyuncu ve 2019 Altın Çocuk adaylarından biri.

3.08.2019 10:21

Brahím Díaz yeteneğini gösterdi ve en iyi örnek Anoeta'da Real Sociedad'a karşı attığı gol. İspanya milli takımıyla, 21 yaş altı uluslararası bir oyuncu ve 2019 Altın Çocuk adaylarından biri.

Kaynak: Dugout

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.