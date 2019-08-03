Brahim Díaz 'Real Madrid'deki En İyi Anlar
Brahím Díaz yeteneğini gösterdi ve en iyi örnek Anoeta'da Real Sociedad'a karşı attığı gol. İspanya milli takımıyla, 21 yaş altı uluslararası bir oyuncu ve 2019 Altın Çocuk adaylarından biri.
Brahím Díaz yeteneğini gösterdi ve en iyi örnek Anoeta'da Real Sociedad'a karşı attığı gol. İspanya milli takımıyla, 21 yaş altı uluslararası bir oyuncu ve 2019 Altın Çocuk adaylarından biri.
Kaynak: Dugout
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