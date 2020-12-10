Braga - Zory Luhansk Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 6. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bugün yapılacak maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Braga - Zory Luhansk Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Braga - Zory Luhansk maçıdır. Peki Braga - Zory Luhansk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

BRAGA - ZORY LUHANSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Braga - Zory Luhansk maçı 10 Aralık 2020 Perşembe günü (bu akşam) saat 23:00 'da başlayacaktır.

BRAGA - ZORY LUHANSK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Braga - Zory Luhansk maçının Türkiye kanallarında yayını bulunmamaktadır.

BRAGA - ZORY LUHANSK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Municipal De Braga Stadyumu, Braga'da oynanacak..