Braga - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? 10 Mart UEFA Avrupa Ligi Braga - Monaco maçı hangi kanalda olacak? Maç nerede oynanıyor?

Avrupa Ligi son 16 maçları başladı. Heyecanla beklenen maçlardan birisi de Braga - Monacomaçı oldu. Peki, Braga - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Braga - Monaco maçı hangi kanalda olacak, maçın hakemi kim? Braga - Monaco maçı bugün mü? Braga - Monaco maçının rövanşı ne zaman? Braga - Monaco maçı nerede oynanacak?

BRAGA - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Braga - Monaco maçı bugün 10 Mart Perşembe 2022 saat 23:00 'da başlayacaktır.

BRAGA - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Braga - Monaco maçını Exxen TV platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

BRAGA - MONACO MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Braga - Monaco maçı, Braga'da, Estádio Municipal de Braga Stadyumu'nda oynanacak.

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