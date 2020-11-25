Braga Leicester City maçı hangi kanalda? Braga Leicester City maçı saat kaçta?
25.11.2020 19:10 | Son Güncelleme: 25.11.2020 19:13
UEFA Avrupa Ligi kapsamında karşı karşıya gelen Braga Leicester City karşılaşması hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki, Braga Leicester City maçı hangi kanalda? Braga Leicester City maçı saat kaçta? Braga Leicester City maçı ne zaman? Braga Leicester City maçı nerede oynanacak? Braga Leicester City maçı hangi gün?
UEFA Avrupa Ligi'nde bir karşılaşma daha gerçekleşiyor! Braga Leicester City ile karşı karşıya geleceği maçın detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Braga Leicester City maçı hangi kanalda? Braga Leicester City maçı saat kaçta?
BRAGA LEICESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
Braga ile Leicester City arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, Bein Sports Max 1 kanalında canlı yayınlanacak.
BRAGA LEICESTER CITY MAÇI HANGİ GÜN?
Braga-Leicester City Maçı 26 Kasım Perşembe günü oynanacak.
BRAGA LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?
Braga-Leicester City Maçı 20:55'de başlayacak.
BRAGA LEICESTER CITY MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Braga ile Leicester City arasındaki UEFA Avrupa Ligi Maçı Municipal De Braga Stadyumu, Braga'da oynanacak.
BEIN SPORTS MAX 1 CANLI İZLEME FREKANS BİLGİLERİ
Bein Sports Max 1 Digiturk 81, Kablo TV 236, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.