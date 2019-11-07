Braga-Beşiktaş
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Portekiz temsilcisi Braga arasında yapılacak K Grubu 4. hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Braga BelediyeHakemler: Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus, Vytenis Kazlauskas (Litvanya)Braga: Eduardo, Esgaio, Wallace, Bruno Viana, Sequeira,...
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Portekiz temsilcisi Braga arasında yapılacak K Grubu 4. hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Braga Belediye
Hakemler: Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus, Vytenis Kazlauskas (Litvanya)
Braga: Eduardo, Esgaio, Wallace, Bruno Viana, Sequeira, Galeno, Palhinha, Fransergio, Andre Horta, Paulinho, Ricardo Horta
Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Caner Erkin, Lens, Oğuzhan Özyakup, Kartal Yılmaz, Boyd, Güven Yalçın, Umut Nayir