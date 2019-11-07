Braga-Beşiktaş

07.11.2019 23:12 | Son Güncelleme: 07.11.2019 23:12

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Portekiz temsilcisi Braga arasında yapılacak K Grubu 4. hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Braga Belediye

Hakemler: Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus, Vytenis Kazlauskas (Litvanya)

Braga: Eduardo, Esgaio, Wallace, Bruno Viana, Sequeira, Galeno, Palhinha, Fransergio, Andre Horta, Paulinho, Ricardo Horta

Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Caner Erkin, Lens, Oğuzhan Özyakup, Kartal Yılmaz, Boyd, Güven Yalçın, Umut Nayir

Kaynak: AA