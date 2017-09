Brad Wanamaker Fenerbahçe Doğuş'ta

Fenerbahçe Doğuş, Avrupa basketbolunun en önemli kısa oyuncularından biri kabul edilen ve geçtiğimiz yılki performansıyla kendisine Euroleague'in en iyi ikinci beşinde yer bulan Brad Wanamaker ile 2017-2018 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş, kadrosunu Birleşik Amerikalı Brad Wanamaker ile güçlendirdi. 1.93 cm boyunda olan ve hem bir hem de iki numaralı pozisyonlarda forma giyebilen tecrübeli oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe Doğuş'un başarısı için mücadele edecek.



Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Brad Wanamaker'a Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, yarıştığı 'her kulvarda' şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz" denildi.



BRAD WANAMAKER KİMDİR?



25 Temmuz 1989'da Philadelphia'da dünyaya gelen Wanamaker, kolej yıllarında 2007-2011 arasında Pittsburgh forması giydi. Ardından ilk profesyonel tecrübesi için 2011-2012 sezonunda Teramo Basket forması giymek için İtalya'ya giden Brad, 2012 yılının Ocak ayında ise Libertas Forli'ye transfer oldu. Forli macerası uzun sürmeyen Wanamaker, Şubat 2012'de NBDL ekiplerinden Austin Toros'a geçti.



2012-2013 sezonu, Brad Wanamaker'ın kariyerinde yeni bir başlangıca sahne oldu. Başarılı oyuncu, Limoges ile sözleşme yaptı ve sezonu Fransız ekibinde bitirdi. 2013-2014 sezonunda Gruppo Tesi Pistoia ile İtalya'ya dönen Wanamaker, burada 35 maçta 16.2 sayı, 4.0 ribaund, 4.7 asist ortalamaları yakaladı.



Pistoia takımıyla gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Wanamaker 2014-2015 sezonunda, Almanya basketbolunun son dönemine damga vuran Brose Bamberg'e transfer oldu. İlk sezonunda Eurocup organizasyonunda boy gösteren Wanamaker, 18 mücadelede sahne aldı ve 12.4 sayı, 6.4 asist, 3.8 ribaund, 2.1 top çalma istatistikleri tutturdu. Wanamaker'ın Almanya performansı da oldukça başarılıydı. Bamberg ile Almanya Ligi'nde 42 maç oynayan yıldız oyuncu, 13.7 sayı, 4.6 asist, 3.9 ribaund, 1.4 top çalma ile oynadı.



2015-2016 sezonu Wanamaker'ın ilk Euroleague tecrübesine sahne oldu. Bamberg formasıyla 24 Euroleague mücadelesinde forma giyen Brad, 12.2 sayı, 4.0 asist, 4.1 ribaund, 1.3 top çalma ortalamalarıyla oynadı. Almanya Ligi'nde ise 39 maça çıkan Birleşik Amerikalı guard, bu mücadeleleri 13.8 sayı, 4.6 asist, 3.1 ribaund ve 1.4 top çalma istatistikleriyle noktaladı.



Wanamaker, Bamberg formasıyla birlikte iki sezonda da Almanya Ligi şampiyonluğuna ulaşırken, 2015 yılında Almanya Ligi finallerinin MVP'si, 2016'da ise En Değerli Oyuncu seçildi. Yıldız isim, her iki sezonda da Almaya Ligi'nin En Değerli Beşi'nde yer aldı.



2016-2017 sezonunda Türkiye'ye transfer olan ve Darüşşafaka forması giyen Wanamaker, Euroleague'de de en parlak dönemini yaşadı. Darüşşafaka ile 34 Euroleague mücadelesinde 16.7 sayı, 4.6 asist, 3.1 ribaund, 1.5 top çalma istatistikleri tutturan Wanamaker, Basketbol Süper Ligi'nde de 14.9 sayı, 4.5 asist, 2.2 ribaund ortalamaları yakaladı. Euroleague'deki başarılı performansı yıldız oyuncunun Euroleague'in En İyi İkinci Beşi'nde yer almasını da sağladı. Wanamaker, Euroleague'de Play-off oynama başarısı gösteren Darüşşafaka'nın en önemli kozu olarak kabul ediliyordu.



Oldukça atlet ve güçlü bir fiziğe sahip olan Wanamaker, her iki guard pozisyonunu da oynayabilmesinin yanı sıra, hücum ve savunmada da oldukça aktif bir isim. Kendi şutunu yaratabilmesi ve penetre üzerinden skor üretebilmesi sayesinde çok değerli bir hücumcu olarak bilinen Wanamaker, aynı zamanda önemli bir şut tehdidine de sahip ve asistleriyle de dikkat çekiyor.



