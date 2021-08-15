Son dakika: Brad Binder ıslak zeminde kuru lastiklerle yarış kazandı
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Son dakika: Brad Binder ıslak zeminde kuru lastiklerle yarış kazandı

Son dakika: Brad Binder ıslak zeminde kuru lastiklerle yarış kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 takviminin on birinci yarışı olan Avusturya GP'sini Red Bull KTM Factory Racing takımı pilotu Brad Binder kazandı.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 takviminin on birinci yarışı olan Avusturya GP'sini Red Bull KTM Factory Racing takımı pilotu Brad Binder kazandı. Bu sonuçla Red Bull KTM Factory takımı 2021 sezonunda ikinci yarış zaferini elde etti. MotoGP'de gelecek yarış 29 Ağustos tarihinde İngiltere'de koşulacak.

Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 takviminin 11. yarışı Avusturya'da koşuldu. Yağış sebebiyle heyecan dolu anlara sahne olan yarışı Red Bull sporcusu Brad Binder kazandı. Bu sonuçla Red Bull KTM Factory takımı 2021 sezonunda ikinci yarış zaferini elde etti.

Yağış sebebiyle adeta taktik savaşlarına sahne olan yarış, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Son üç tur kala Marc Marquez dahil birçok sürücü lastik değiştirmek için pite girerken, Brad Binder büyük bir risk alarak yoluna devam etti. Son turda ıslak zeminde çok zor şartlar altında yarışa devam eden Brad Binder, müthiş bir mücadele ortaya koyarak damalı bayrağın altından birinci sırada geçti. MotoGP'de gelecek yarış 29 Ağustos tarihinde İngiltere'de koşulacak.

(İHA)

Son dakika: Brad Binder ıslak zeminde kuru lastiklerle yarış kazandı
Son dakika: Brad Binder ıslak zeminde kuru lastiklerle yarış kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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