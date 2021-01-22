Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'nin faaliyet kapsamı genişletildi
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Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'nin faaliyet kapsamı genişletildi

22.01.2021 09:57 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:02
Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'nin faaliyet kapsamı genişletildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karar ile Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, mevcut faaliyetlerine ek olarak Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 12. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde belirtilen ödeme hizmetini sunabilecek.

İlgili bent kapsamında bulunan ödeme hizmeti, "ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dahil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dahil para transferini" ifade ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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