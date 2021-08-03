bp Türkiye ve Castrol Türkiye'den afet bölgesine destek olmak için 1 milyon TL
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bp Türkiye ve Castrol Türkiye'den afet bölgesine destek olmak için 1 milyon TL

bp Türkiye ve Castrol Türkiye'den afet bölgesine destek olmak için 1 milyon TL
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

bp Türkiye ve Castrol Türkiye, yangın felaketinden etkilenen afet bölgelerinin acil ihtiyaçlarının karşılanması, iyileşme sürecinin hızlandırılması ve yangından zarar gören ailelerin günlük hayatlarına dönebilmesine destek olmak amacıyla Ahbap Derneği'ne bağış yapacağını duyurdu.

bp Türkiye ve Castrol Türkiye, yangın felaketinden etkilenen afet bölgelerinin acil ihtiyaçlarının karşılanması, iyileşme sürecinin hızlandırılması ve yangından zarar gören ailelerin günlük hayatlarına dönebilmesine destek olmak amacıyla Ahbap Derneği'ne bağış yapacağını duyurdu.

Türkiye'nin birçok bölgesini olumsuz etkileyen yangınlar sebebiyle bp Türkiye ve Castrol Türkiye, acil ihtiyaçlara destek olmak ve yangından etkilenen ailelerin yaralarını sarmak için Ahbap Derneği'ne 1 milyon TL'lik bağışta bulunacak.

Desteğin, yangın sebebiyle afet bölgesi ilan edilen illerde evleri zarar görmüş kişilerin evlerinin onarılması ve ihtiyaçlarının giderilmesi, yaralı hayvanların tıbbi tedavilerinin karşılanması, işyerlerinin, bahçelerin ve meraların ihtiyaçlarının temininde kullanılması planlanıyor. Derneğin yapacağı ihtiyaç tespiti çalışmalarının ardından, ihtiyaçların bölge halkına ulaştırılması planlanıyor.

"Desteğe hazırız"

Şirket olarak yangından etkilenenlere destek olmak amacıyla harekete geçtiklerini belirten bp Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan, "Ülkemizin birçok bölgesinde yaşanan ve devam eden yangınlar nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Yangında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, yaralılara ve yangından etkilenen tüm canlılara acil şifalar diliyoruz. Bu zorlu süreçte felaketten etkilenenlerin yaralarını sarmak ve normale dönme süreçlerinin hızlandırılmasına katkı sağlamak için çorbada tuzumuz olsun diyerek Ahbap Derneği aracılığıyla onların yanında olmak istedik. Desteğimizle afeti yaşayanların hayatlarına katkı sağlamak bizim için çok önemli. Her zaman elimizden geldiğince desteğe hazırız" şeklinde konuştu.

"Yakından takip ediyoruz"

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal ise "Ülkemizde meydana gelen orman yangınlarının sebep olduğu tüm kayıplar bizleri ve beraber çalıştığımız tüm paydaşlarımızı derinden etkiledi. Yangından etkilenen bölgelerdeki yaraları sarmak için dernek ile beraber hareket ederken, aynı zamanda bölgelerdeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bununla beraber, orta ve uzun vadede yapabileceklerimizi de planlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

bp Türkiye ve Castrol Türkiye'den afet bölgesine destek olmak için 1 milyon TL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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