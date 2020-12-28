BP Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan oldu
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BP Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan oldu

28.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:46
BP Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan oldu

BP Türkiye'nin ülke başkanlığı görevine Tümkan Işıltan getirildi.

BP Türkiye'nin ülke başkanlığı görevine Tümkan Işıltan getirildi.

BP Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirketin ülkedeki üst düzey temsilcisi olarak BP stratejilerinin hayata geçirilmesini sağlayacak ve tüm iş kolları adına dış ilişkilerin yürütülmesini destekleyecek Işıltan, yeni görevine 1 Ocak itibarıyla başlayacak.

BP ailesine 2000 yılında finansal analist olarak katılan ve Türkiye ile Avrupa'da bir çok görev üstlenen Işıltan sırasıyla, performans müdürlüğü ve finans kontrolörlüğü, Akdeniz Bölgesi konsolidasyon ve raporlama müdürlüğü, Akdeniz Bölgesi sadakat programları müdürlüğü, strateji direktörlüğü, finans direktörlüğü ve perakende operasyon direktörlüğü görevlerini icra etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 14:49:54. #1.15#
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