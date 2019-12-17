BP Türkiye, gençler için sahaya inecek

17.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:58

BP Türkiye, gençlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun projeler geliştirebilmelerine katkıda bulunmak amacıyla, 20 ilde üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk projelerine destek verecek.

BP Türkiye'nin "Gelişim, Seninle" temasıyla başlattığı kurumsal sosyal sorumluluk projesi, BP Türkiye Ülke Başkanı Joe Murphy, Başkan Yardımcısı Hakan Ertürk ve Kurumsal İletişim Müdürü Eda Gökay'ın katıldığı toplantıda tanıtıldı.

Gökay, burada yaptığı konuşmada, BP'nin benzer bir projeyi küresel çapta iki yıldır sürdürdüğünü belirterek, "Gelişim, Seninle" projesinin Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre şekillendirildiğini söyledi.

Bu anlamda ilk kez Türkiye'de sahaya indiklerini dile getiren Gökay, "Gelecek dönemin lideri olacak gençlerin kapasite gelişimlerine katkı sağlamayı ve toplum için önemli gördükleri projelerinde yanlarında olmayı amaçlıyoruz." dedi.

BP Türkiye Ülke Başkanı Murphy de dünyada enerji dönüşümünün yaşandığını, bu dönüşümde gençlerin mutlaka yer alması gerektiğini ifade etti.

Fosil yakıt şirketi olduğu için gençlerin zaman zaman BP'yi eleştirebildiğini belirten Murphy, "BP olarak sermayemizin yarısından fazlasını enerji dönüşümüne ayırıyoruz. Dönüşümde sürdürülebilir kalkınma için bu tür sosyal sorumluluk projelerini çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Proje hakkında

Projenin ilk fazı iki yıl sürecek. Bu dönemde BP Türkiye, kuracağı dijital eğitim portalı üzerinden gençlerin interaktif şekilde bilgi edinmesini sağlayacak. Katılımcılara farklı konularda bilgilerin verileceği portalla en az 100 bin gence ulaşılması hedefleniyor.

Projenin ikinci ayağını ise üniversitelerin öğrenci kulüpleri oluşturacak. Bu kapsamda, BP Türkiye, 20 şehirde üniversitelerin öğrenci kulüpleriyle bir araya gelecek ve öğrencilerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında geliştireceği 35 sosyal sorumluluk projesine destek sağlayacak.

Projeye başlangıç için 1 milyon lira bütçe ayıran BP Türkiye, öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine göre bu rakamı artırabilecek.

BP ekosisteminde yer alan bayiler, distribütörler ve diğer çalışanlar da gönüllülük esasına dayalı olarak deneyimlerini gençlerle paylaşabilecek.

Kaynak: AA