BP Türkiye'den İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ambulanslarına akaryakıt desteği
BP Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ambulanslarına ücretsiz akaryakıt temin edecek.
31.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:29
BP Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ambulanslarına ücretsiz akaryakıt temin edecek.
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Kaynak: Dunya.com