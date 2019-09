BP'nin menzil uzatan yakıt teknolojisi Türkiye'de

21.09.2019 11:54

CARMEDYA.COM - BP'nin motordaki kirle savaşan 'ACTIVE technology' formüllü akaryakıtları Avrupa'dan dört yıl sonra Türkiye'de de tanıtıldı.







BP'nin 'ACTIVE technology' formüllü akaryakıtları, Almanya'nın Bochum kentinde bulunan BP'nin Avrupa'daki en büyük global akaryakıt teknoloji merkezinde kapsamlı testlere tabi tutuldu.



Yeni teknolojiye sahip akaryakıtlar, 110 farklı test metodundan geçerek 50 bin saatten fazla süren motor ve araç deneme testlerine tabi tutuldu.



Bu merkezde yapılan çalışmalarla test edilen ACTIVE technology formüllü tüm BP Akaryakıtları'nın, sürekli kullanımda, motorun yeniymiş gibi çalışmasına ve hesapta olmayan araç bakım risklerinin azalmasına yardımcı olduğu açıklandı.



Bağımsız test kuruluşlarına göre, ACTIVE tehnology formüllü BP Ultimate Euro Diesel kullanılan bir aracın menzili tek depo ile 59 km'ye kadar artabiliyor.



Yapılan basın toplantısında, BP'nin tüm benzinli ve dizel yakıtlarında kullanılmaya başlanan ACTIVE technology formülünün; sürekli kullanımda, motorda biriken kiri temizlediği ve kritik motor parçaları üzerinde koruyucu bir bariyer oluşturarak, yeniden kir birikmesini engellemeye yardımcı olduğu paylaşıldı.



Düzenlenen basın toplantısında konuşan BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü Martin Thomsen, yüksek akaryakıt kalitesinin ve Ar-Ge çalışmalarının BP için önemine vurgu yaparak; "Bochum'da yer alan Global Akaryakıt Teknoloji Merkezimiz, müşterilerimize dünyanın dört bir yanında her zaman daha iyisini sunmaya devam edebilmemiz için 100 yıldır yakıt üzerine testler gerçekleştiriyor. Her gün 100'e yakın teknisyen ve mühendis, yakıt ekonomisi ve motor temizleme testleri yapıyor. Tüm bu çalışmalarımızın sonucu da bugün burada lanse ettiğimiz kirle savaşan yeni nesil akaryakıt çeşitlerimiz. 2012 yılında tek depoda 42 km'ye kadar daha fazla yol vaadi ile lanse ettiğimiz BP Ultimate Euro Diesel ürünümüzü ise daha da ileriye taşıyoruz. Artık ACTIVE technology formüllü yeni BP Ultimate Euro Diesel ile tek depoda 59 km'ye kadar daha fazla yol kat edilebiliyor!" dedi.



BP'nin ACTIVE technology formülünün temizleme gücü sayesinde bir dizi fayda sağladığının altını çizen Thomsen; "Zaman içerisinde motorda biriken kir, performansın düşmesindeki önemli bir etken ve düşman haline gelir. Bu yeni teknolojimizin temizleme gücü, performans katığı içermeyen yakıtlarla karşılaştırıldığında, kirle savaşan mükemmel temizleme kabiliyeti sayesinde yumuşak sürüş gibi faydalar sağlıyor ve motorun yeniymiş gibi çalışmasına yardımcı oluyor. Durmaksızın beş yıl boyunca araç kullanımıyla eş değer bir sürede test edilen ve 4 yılda 16 ülkede kullanılarak performansını global ölçekte kanıtlayan bu teknolojimizi Türkiye pazarına sunmaktan gururluyuz." dedi.



