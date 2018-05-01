Bp'nin İlk Çeyrek Karı Yüzde 71 Arttı

LONDRA (AA) – İngiliz enerji şirketi British Petroleum'un (BP) bu yılın ilk çeyreğinde karı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 71 artarak toplam 2,6 milyar dolara yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamada enerji BP'nin bu yılın ilk çeyreğinde toplam karının bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 1,5 milyar dolar seviyesinden 2,6 milyar dolara seviyesine yükseldiği belirtildi.

Petrol fiyatlarında son dönemde görülen yükselişin etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde BP'nin karı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 71 artış kaydetmiş oldu.

Açıklamada şirketin ilk çeyrekte Meksika Körfezi'ndeki sızıntıya ilişkin ödemeler hariç operasyonel nakit akışının 5,4 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Ayrıca şirketin bu yılın ilk çeyreğinde toplam petrol ve gaz üretiminin toplam 3,7 milyon varillik petrol üretimine eşit olduğu, toplam üretimin geçen senenin ilk çeyreğine kıyasla yüzde 6 artış kaydettiği bildirildi.

Şirketin Meksika Körfezi'ndeki sızıntıya ilişkin olarak ise bu yılın ilk çeyreğinde vergilendirme öncesinde 1,6 milyar ayırdığı belirtildi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan BP Üst Yöneticisi Bob Dudley ise, "Bir kez daha güçlü bir veri seti ortaya çıktı. Güvenli ve güvenilir operasyonlarımız ve güçlü finansal mali yapımız 2018'de de devam etti." ifadelerini kullandı.