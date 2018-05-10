Bp, 3. Havalimanında Yer Almak İstiyor

BP Türkiye Ülke Başkanı Mick Stump, Türkiye'de yatırıma devam edeceklerini belirterek, "Avrupa'nın en büyük havalimanı olacak 3. havalimanında yer almak istiyoruz. Sadece yakıt temini anlamında değil, yakıt altyapısında da yatırım yapmak istiyoruz." dedi.

Stump, BP'nin Türkiye'deki faaliyet ve hedeflerinin anlatıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerji sektöründe giderek artan rolü ile doğudaki kaynaklar ve batıdaki tüketiciler arasında bir köprü oluşturmaya devam ettiğini söyledi.

BP'nin dünyanın en büyük biyoyakıt üreten şirketlerinden biri olduğunu hatırlatan Stump, şirket olarak 260 bin aracın ihtiyacını karşılayacak biyoyakıt ürettiklerini ifade etti.

Stump, sektörde doğalgaz yatırım ve üretimine de odaklandıklarını ve bu kapsamda küresel çapta 7 büyük doğalgaz projesine yöneldiklerini bildirdi.

Türkiye özelinde ise günlük 1 milyar varil kapasiteli Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattını işlettiklerini anımsatan Stump, şunları kaydetti:

"Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nde (TANAP) yüzde 12'lik bir hissemiz var. Bazı spekülasyonlar vardı. 'BP, bu ortaklıktan çıkacak' diye. Hiçbir şekilde TANAP'tan çıkma niyetimiz yok, açık ve net bir şekilde söyleyim. Yüzde 12'lik hissemizi muhafaza etmeye devam edeceğiz. Şahdeniz 2'den gelecek gazın haziranda Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz. TANAP bir Türk şirketi ve Türk yükleniciler bu kadar karmaşık bir projeyi yüksek kalite ve standartlarda, zamanında ve bütçe kapsamında bitirdiler. Bu projede yer almaktan gurur duyuyoruz."

"Türkiye'de yatırımlarımıza devam edeceğiz"

Stump, BP'nin 106 yıldır Türkiye'de faaliyet gösterdiğini belirterek, "Türkiye'de yatırımlarımıza devam edeceğiz. İstasyon sayılarımızı ve müşterilere sunduğumuz seçenekleri artıracağız. Gemlik'te, Türkiye ve 20 ülkeye madeni yağ üretimi yapan tesisimiz var. Daha fazla ülkeye ürün sunmak için bu tesisi büyütmeyi planlıyoruz. BP Air Türkiye'de 12 havalimanında faaliyet gösteriyor ve biz bunu artırmak istiyoruz. Türkiye'deki Avrupa'nın en büyük havalimanı olacak 3. havalimanında yer almak istiyoruz. Sadece yakıt temini anlamında değil, yakıt altyapısında da yatırım yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Evsel atıklardan üretilen yakıtların biyojet olarak uçaklarda kullanılabildiğini dile getiren Stump, biyojet üretimi konusunda Türkiye'de yatırım açısından önemli fırsatların bulunduğunu ancak bu alanda yatırım yapabilmek için bazı koşulların olgunlaşması gerektiğini sözlerine ekledi.

BP'den 30 istasyon daha

BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü Martin Thomsen, Türkiye'deki akaryakıt sektörünün yüzde 7 büyüdüğü belirtti.

Türkiye genelinde toplam 700 istasyona ulaştıklarını kaydeden Thomsen, "Bu yıl 30'a yakın istasyon açma planımız bulunuyor. Bu sektöre her yıl 110 milyon dolarlık yatırım yapıyoruz." dedi.

Thomsen, son aylarda akaryakıt fiyatlarının ham petrol ve kur farkından dolayı yükseldiğine işaret ederek, "Pazar dinamikleri sebebiyle akaryakıt fiyatlarında 20-25 kuruşluk artış olabileceği gibi, aynı oranda düşüşler de yaşanabilir. Kur farkını her güne yansıtamayız. Marjlar farklı bir konu, yeterince büyük olmalı ki maliyetleri karşılasın ve sektöre yatırım çekebilsin." diye konuştu.

Küresel çapta enerji tüketiminin yüzde 40'ının ulaşım sektöründe gerçekleştiğini dile getiren Thomsen, güvenlik, rekabetçi üretim, madeni yağlar ve akaryakıt pazarlaması, dijitalizasyon ve düşük karbon alanlarının BP'nin önem verdiği alanlar arasında bulunduğunu kaydetti.