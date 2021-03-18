BP, 2030 yılına kadar İngiltere'nin en büyük hidrojen santralini kuracak
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BP, 2030 yılına kadar İngiltere'nin en büyük hidrojen santralini kuracak

18.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:59
BP, 2030 yılına kadar İngiltere'nin en büyük hidrojen santralini kuracak

İngiliz enerji şirketi British Petroleum (BP), 2030 yılına kadar ülkenin en büyük hidrojen santralini kurmayı planlıyor.

İngiliz enerji şirketi British Petroleum (BP), 2030 yılına kadar ülkenin en büyük hidrojen santralini kurmayı planlıyor.

BP'den yapılan açıklamada, sera gazı emisyonlarını azaltmak için İngiltere'nin kuzeyindeki Teesside bölgesinde ülkenin en büyük hidrojen santralinin kurulmasının planlandığı belirtilerek, santralin faaliyete geçmesiyle 1 gigavat "mavi hidrojen" üretilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada, santralin, tek başına İngiliz hükümetinin 5 gigavatlık hedefinin beşte birini karşılayacak kapasitede olacağı kaydedildi.

Şirketin, "H2Teesside" olarak adlandırılan projesi kapsamında, yılda 2 milyon tona kadar karbondioksiti depolaması ve bunu Kuzey Denizi'nin altındaki depoya aktarması bekleniyor.

BP Düşük Karbon ve Gaz Başkan Yardımcısı Dev Sanyal, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Karbon tutma ve depolamayla entegre olan mavi hidrojen, endüstriyel süreçlerin ihtiyaç duyduğu ölçek ve güvenilirliği sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

İngiltere Enerji Bakanı Anne Marie Trevelyan ise "Temiz hidrojenin, ülkeyi karbon salımından arındırmamıza yardımcı olacak büyük bir potansiyeli var. BP'nin Teesside'deki bu potansiyeli keşfettiğini görmek harika." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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