Bp: 2030'lu Yıllarda Küresel Petrol Talebi Zirve Yapacak

LONDRA (AA) – İngiliz enerji şirketi British Petroleum (BP) küresel petrol talebinin 2030'lu yılların sonuna doğru zirve seviyesine ulaşacağını bildirdi.

BP'nin Enerji Görünümü raporunda hızlı büyüyen gelişen ekonomilerin enerji talebinde itici güç olduğunu, sürücüsüz elektrikli otomobillerin gelecek 20 yıl ulaştırmada devrim yaratmasının beklendiğini bildirdi.

Raporda halihazırda tüm dünyada elektrikli araçların sayısının 3 milyon olduğu, bu sayının 2040 yılı itibariyle toplam 300 milyona ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

İlerleyen dönemde dünyada Uber benzeri taksi hizmeti veren sürücüsüz araçların ortaklaşa kullanımının yükselişe geçeceği, bunun da araç sahipliğine olan talebi düşüreceği bildirildi.

Raporda elektrikli araçların 2040 yılında kadar tüm dünyadaki yüzde 15'ini elektrikli araçların oluşturacağı belirtilirken, bu oranın toplu taşımada yüzde 30'a yükselmesinin beklendiği vurgulandı.

Elektrikli araçların yükselişine rağmen, 2016 yılında benzinle çalışan araçların toplamda günlük 18,7 milyon varillik petrol tükettiği, bunun 2040 yılına kadar hemen hemen aynı seviyede kalmasının beklendiği bildirildi.

Raporda buna gerekçe olarak ise elektrikli araçların yükselişinin ve enerji verimliliğinde kaydedilen ilerlemenin küresel enerji talebindeki artışı dengelemesinin beklendiği belirtildi.

BP'nin temel senaryosunda yenilebilir enerjinin küresel enerji tüketimindeki payının bugünkü yüzde 4 seviyesinden 2040 yılında yüzde 14 seviyesine yükselmesinin beklendiği bildirildi.

Raporda ilişkin değerlendirmede bulunan BP'nin Üst Yöneticisi Bob Dudley küresel ölçekte karbon gazı emisyonun azaltılması için daha kararlı bir eylem planının uygulanması gerektiğini belirtti.

Ulaştırmada sürücüsüz araçlarla birlikte yaşanması beklenen değişikliklere ilişkin değerlendirmede bulunan BP Baş ekonomisti Spencer Dale ise "Sürücülere ücret ödemeniz gerekmediğinde, toplu taşıma hizmetlerinin maliyeti yüzde 40-50 seviyesinde azalacak. 2030'lu yıllarda ortaklaşa kullanılan araçlara büyük bir artış bekliyoruz." dedi.