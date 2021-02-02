BP, 2020'de 5,7 milyar dolar zarar etti
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BP, 2020'de 5,7 milyar dolar zarar etti

02.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:51
BP, 2020'de 5,7 milyar dolar zarar etti

Enerji şirketi BP, 2020 yılında 5,7 milyar dolar zarar ettiğini bildirdi.

Enerji şirketi BP, 2020 yılında 5,7 milyar dolar zarar ettiğini bildirdi.

BP'nin 2020'nin 4'üncü çeyreğine ilişkin açıklamasında, şirketin 2020'de toplam zararının, beklentilerin üzerine çıkarak 5,7 milyar dolar olduğu belirtildi.

Finansal veri sağlayıcısı Refinitiv tarafından yapılan ankete göre, analistlerin beklentisi şirketin 2020'de toplam net zararın 4,8 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Açıklamada, şirketin 2020'nin son çeyreğindeki net karının ise 285,5 milyon dolar olan beklentinin altında kalarak 115 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, geçen yıl boyunca düşük seyreden petrol ve doğal gaz fiyatlarıyla zayıf küresel petrol talebinin, şirketin kar marjlarının düşmesine neden olarak bu zarara yol açtığı belirtildi.

Şirket, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 2021'de şirketin performansını etkilemeye devam edebileceğini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BP Üst Yöneticisi (CEO) Bernard Looney, "2020 daima, Kovid-19'un yol açtığı acı ve üzüntü ile anılacak. Hayatlar yok oldu, insanların geçim kaynakları mahvoldu. Sektörümüz de çok sert darbe aldı. Kara yolu ve hava yolu trafiği, petrol talebi ve fiyatları ve kar marjları azaldı." ifadelerini kullandı.

2020'nin kariyerinin en zorlu yılı olduğunu belirten Looney, "2021 için önümüzde daha güzel günler bekliyoruz" dedi.

BP, 2019 yılında 10 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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