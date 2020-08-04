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BP, 2. çeyrekte zarar etmesi nedeniyle kar payı ödemelerini düşürdü

BP, bu yılın 2. çeyreğinde 6,7 milyar ABD doları zarar etmesi dolayısıyla kar payı ödemelerinin yüzde 50 azaltıldığını açıkladı.

BP, 2. çeyrekte zarar etmesi nedeniyle kar payı ödemelerini düşürdü
04.08.2020 12:35 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:38

BP, bu yılın 2. çeyreğinde 6,7 milyar ABD doları zarar etmesi dolayısıyla kar payı ödemelerinin yüzde 50 azaltıldığını açıkladı.

BP'nin bu yılın 2. çeyreğine ilişkin verilerine göre, şirket toplam 6,7 milyar dolar zarar etti. Geçen yılın aynı dönemindeyse şirketin karı 2,8 milyar dolar seviyesindeydi.

Şirket açıklamasında, bu yılın 2. çeyreğinde şirketin hissedarlarına yapılacak kar payı ödemesinin "yüzde 50 azaltılarak hisse başı 5,25 sente indirildiği" belirtildi.

Böylelikle şirket, Meksika Körfezi'nde 2010 yılında yaşanan sızıntıdan bu yana ilk kez kar payı ödemelerini azaltma yönünde karar almış oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle düşük olan enerji talebi ve petrol fiyatlarındaki düşüş, enerji şirketlerinin gelirlerini ve yatırım planlarını olumsuz yönde etkiliyor.

Ocak ayının başında varili 70 dolar seviyesinde olan Brent petrol, nisan ayında 20 dolar bandına gerilerken halihazırda 43 dolar seviyelerinde seyrediyor.

BP, haziranda Brent petrolün varil fiyatına ilişkin tahminini yüzde 30 düşürerek 55 dolar seviyesine çekmişti.

Bunun sonucunda şirketin toplam varlıklarının değerinin 13 milyar dolar ile 17,5 milyar dolar arasında azalacağı bildirilmişti.

Ayrıca şirket daha önce, bu yılın sonuna kadar 10 bin kişinin işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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