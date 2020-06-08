HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

BP 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

İngiliz enerji devi British Petroleum (BP), 10 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

BP 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
08.06.2020 19:29 | Son Güncelleme: 08.06.2020 19:56

İngiliz enerji devi British Petroleum (BP), 10 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Şirket tarafından çalışanlarına gönderilen e-postada işten çıkarmaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şimdilik durdurulduğu, fakat yıl sonuna kadar çalışanların yüzde 15'inin işten çıkarılmasının planlandığı belirtildi.

BP'nin Üst Yönetcisi Bernard Looney, işten çıkarma planına gerekçe olarak petrol fiyatlarındaki düşüşü gösterdi.

Looney, "Petrol fiyatları kar edebileceğimiz seviyenin altına indi. Kazanabileceğimizden çok daha fazla para harcıyoruz. Her gün milyonlarca dolardan bahsediyorum. Kovid-19 salgını baş gösterdi. İnsan trajedilerinin ötesinde, salgın şirketimiz ve sektörümüz için de sonuçları olan büyük çaplı ekonomik bozulmaya neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

BP'nin dünya genelinde 70 binin üzerinde çalışanı bulunuyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar Ekonomi
5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor Ekonomi
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi Ekonomi
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı Ekonomi
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen şelengon sebzesi üç derdin devası
Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen şelengon sebzesi üç derdin devası
Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı
Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı
Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı
Son Dakika: 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Son Dakika: "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Berat Albayrak Mustafa Şentop Musa Farisoğulları
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Bülent Ersoy Beyazıt Öztürk
Spor Falcao Fatih Terim Metin Oktay Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Çocuk İngiltere Galatasaray
Şu an buradasınız: BP 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 20:23:37. #1.15#
title