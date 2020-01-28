Bozyazı'dan Elazığ'a yardım tırı
Haberler » Güncel » Bozyazı'dan Elazığ'a yardım tırı - Haber

Bozyazı'dan Elazığ'a yardım tırı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından Bozyazı ve Anamur belediyeleri tarafından depremde mağdur olan vatandaşlar için çeşitli gıda maddeleri ile ısınma malzemelerinden oluşan yardım tırı dualarla yola çıktı.

28.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 28.01.2020 15:35
Bozyazı'dan Elazığ'a yardım tırı

'ın ilçesinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından ve belediyeleri tarafından depremde mağdur olan vatandaşlar için çeşitli gıda maddeleri ile ısınma malzemelerinden oluşan yardım tırı dualarla yola çıktı.


Bozyazı Belediyesi önünde yollanan yardım tırı öncesi konuşan Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, Bozyazı ve Anamur belediyelerinin ortaklaşa yaptığı yardım kampanyası sonucu çeşitli gıda maddeleri ile ısınma malzemelerinden oluşan tırı yollayacaklarını, kampanyalarına destek verenlere teşekkür ettiğini söyledi. Çetinkaya, "Allah ülkemizi daha büyük felaketlerden korusun. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dilerim" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler