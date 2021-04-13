Bozyazı'daki orman yangını büyümeden söndürüldü
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Bozyazı'daki orman yangını büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bozyazı'daki orman yangını büyümeden söndürüldü

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bozyazı-Aydıncık-Gülnar ilçelerinin sınır noktasında bulunan Pembecik Mahallesi Değirmendere ile Dona mevkiisi arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yapan çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arozöz gönderildi. Ekiplerin ortak müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülerek, kontrol altına alındı. - MERSİN

Bozyazı'daki orman yangını büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 11:17:01. #1.15#
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