Bozyazı'da uyuşturucu operasyonu
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, tavuk kümesinin çevresinde uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
12.05.2020 13:26 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:26
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, tavuk kümesinin çevresinde uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gözsüzce Mahallesi'ndeki kümesin çevresinde 19 kök Hint keneviri bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA