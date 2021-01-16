Bozyazı'da, seyrine doyumsuz manzara
16.01.2021 09:03 | Son Güncelleme: 16.01.2021 09:07
MERSİN'in Bozyazı ilçesinde Sini Çayı'nın denize döküldüğü noktada gün batımı, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.
MERSİN'in Bozyazı ilçesinde Sini Çayı'nın denize döküldüğü noktada gün batımı, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.
Bozyazı ilçesinde Sini Çayı'nın deniz döküldüğü bölümde balık tutan vatandaşların gün batımı ile buluşmasıyla güzel görüntüler ortaya çıktı. Batan güneşin ışınlarının bulutların arasından süzülerek deniz yüzeyine yansıması, an be an görüntülendi. Balık tutan vatandaşlar ise manzaranın keyfini çıkardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa GÜMÜŞ