Bozyazı'da orman yangını (2)

5,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'in Bozyazı ilçesi Gözce Mahallesi'nde ormanda saat 10.00 sıralarında çıkan yangına 1 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 10 itfaiye, 120 orman yangın görevlisi ile çok sayıda işçi ve vatandaş katıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Yaklaşık 5,5 saatte kontrol altına alınan yangında, çok sayıda muz serası da zarar gördü. Hasar tespit çalışmalarının, soğutma işlemleri sonrasında yapılacağı bildirildi.