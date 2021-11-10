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BOZYAZI'DA ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
BOZYAZI'DA ORMAN YANGINI

MERSİN'in Bozyazı ilçesine bağlı Gözce Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

MERSİN'in Bozyazı ilçesine bağlı Gözce Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Bozyazı ilçesine bağlı Gözce Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekipleri yönlendirildi. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.

BOZYAZI'DA ORMAN YANGINI

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