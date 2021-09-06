Bozyazı'da okul servisleri denetlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bozyazı'da okul servisleri denetlendi

Bozyazı'da okul servisleri denetlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi' kapsamında jandarma ekiplerince öğrenci servisleri denetlendi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi' kapsamında jandarma ekiplerince öğrenci servisleri denetlendi.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başladığı ilk gün, Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, okul servis araçlarında öğrencilerin huzur ve güvenli bir şekilde okula gidip gelmelerini sağlamak amacıyla denetimlere başladı. Tekeli Mahallesi'nde bulunan Vali Çetin Birmek İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde araçlara yönelik özel denetim gerçekleştiren jandarma timleri, servis sürücülerine de korona virüsle ilgili bilgiler verdi. Ekipler, sürücü ve öğrencilerin mutlaka maske, sosyal mesafe ve hijyene önem vermelerini istedi.

Trafik timleri özellikle okul servis araçlarının teknik özelliklerini, dur levhası ve okul taşıtı etiketinin mevzuata uygun olup olmadığı, öğrencilerin seyahat ettiği koltuk sayısının aracın tescil belgesindeki bilgileri ile uyumlu olup olmadığı, servislerde fazla öğrenci taşınıp taşınmadığı, servis sürücülerini yeterli belgelere sahip olup olmadıklarına, rehber öğretmen taşıyıp taşımadıklarına, araçların dış ışık donanımına, sürücülerin GBT sorgularına, servis araçlarında öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadıklarına, servis araçlarının sigorta poliçelerinin olup olmadığını kontrol etti.

Servis şoförlerine yönelik bilgilendirmede konuşan Bozyazı Jandarma Trafik Tim Komutanı Uzman Çavuş Abdurrahman Gökkaya, "Yüz yüze eğitim sürecinin başlamasıyla birlikte geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde okullara gidiş ve gelişlerini sağlamak, servis araçlarının karşılaşabileceği trafik kazalarını önlemek ve korona virüs salgınına karşı temizlik, maske kullanımı ve mesafe kurallarına uygun olmak üzere her türlü tedbirin alınmasına yönelik başlattığımız servis araçlarına yönelik denetimlerimiz ve bilgilendirme toplantılarımız, eğitim ve öğretim sezonu boyunca devam edecek. Öğrencilerin can güvenliği her şeyden önemli" dedi. - MERSİN

Bozyazı'da okul servisleri denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Harman bekçiliği yapan genç, amcasıyla birlikte kaldığı konteynerde ölü bulundu
Harman bekçiliği yapan genç, amcasıyla birlikte kaldığı konteynerde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Murat Kurum Devlet Bahçeli Aliya İzzetbegoviç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Gülben Ergen Ferhan Şensoy
Spor Diego Marcao Max Meyer Burak Elmas Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bozyazı'da okul servisleri denetlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 16:49:05. #1.14#

title