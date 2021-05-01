Bozyazı'da denetimler sıklaştırıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek olan 17 günlük tam kapanma kararı sonrasında denetimler sıklaştırıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek olan 17 günlük tam kapanma kararı sonrasında denetimler sıklaştırıldı.

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçe giriş ve çıkışları ile belirli caddeler üzerinde oluşturdukları kontrol noktalarında gelen araçlardaki sürücü ve yanlarında bulunan kişilerin kapanmadan muaf olup olmadıkları konusunda belgelerini kontrol etti. Muaf olan vatandaşlar yollarına devam ederken, belgeleri olmayan vatandaşlar ise gerekli uyarılar yapılarak evlerine geri gönderildi. Tedbirleri ihlal edenlere ise idari işlem uygulandı.

Polis ve jandarma kontrol noktalarında sürücülere maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunuldu. Emniyet ve jandarmaya bağlı ekiplerin kendi sorumluluk bölgelerinde bu denetimlerin 17 gün boyunca sıkı bir şekilde devam edeceği bildirildi. Polis ayrıca cadde ve sokaklarda devriye gezerek, açık olan iş yerlerinin kapanmadan muaf olup olmadığını kontrol etti. Muaf olmayanlar uyarılarak kapatmaları istendi.

Vatandaşlar, yapılan denetim ve uygulamalardan memnun olduklarını, kurallara herkesin uyması ile salgın hastalık ile mücadelede başarılı olunabileceğini, denetim ve kontrollerin daha da sıklaştırılmasını beklediklerini ifade ettiler. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı