Bozyazı'da balık ölümleri tedirgin etti
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Bozyazı'da balık ölümleri tedirgin etti

Bozyazı'da balık ölümleri tedirgin etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Bozyazı ilçesindeki derede bulunan yüzlerce balık, sabah saatlerinde ölü olarak bulundu.

Mersin'in Bozyazı ilçesindeki derede bulunan yüzlerce balık, sabah saatlerinde ölü olarak bulundu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri numune alarak inceleme başlatırken, belediye ekipleri de deredeki balıkları toplamaya başladı.

Edinilen bilgiye göre, Bozyazı ilçesine bağlı Tekmen Mahallesi Sarıgöl mevkisindeki derede bulunan yüzlerce balık, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı öldü. Ters akıntı nedeniyle denizle bağlantı bölümü kapalı olan derede balıkların ölü bulunması vatandaşları tedirgin etti. Balık ölümleri dolayısıyla bölgede yoğun bir koku oluşurken, vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Gelen ihbar üzerine bölgeye giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye ekipler, derede ve balıklar üzerinde incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balıklardan ve sudan numuneler alırken, belediye ekipleri de balıkları sudan toplamaya başladı.

Yetkililer, yapılacak analizlerin ardından balıkların kesin ölüm sebeplerinin belirleneceğini bildirdi. - MERSİN

Bozyazı'da balık ölümleri tedirgin etti
Bozyazı'da balık ölümleri tedirgin etti
Bozyazı'da balık ölümleri tedirgin etti
Bozyazı'da balık ölümleri tedirgin etti
Bozyazı'da balık ölümleri tedirgin etti
Bozyazı'da balık ölümleri tedirgin etti
Bozyazı'da balık ölümleri tedirgin etti
Bozyazı'da balık ölümleri tedirgin etti
Bozyazı'da balık ölümleri tedirgin etti
Bozyazı'da balık ölümleri tedirgin etti
Bozyazı'da balık ölümleri tedirgin etti
Bozyazı'da balık ölümleri tedirgin etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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