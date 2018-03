Bozyazı'da 'Bağımlılıkla Mücadele Kurulları' Oluşturuldu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 'Bağımlılıkla Mücadele Kurulları' oluşturularak, toplumun kötü alışkanlıklardan korunması konularında çalışma başlatıldı.

Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan başkanlığında, 'Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları'nın oluşturulması amacıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda, İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Hakan Acı, 'Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları'nın çalışma alanlarına yönelik sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından 'Uyuşturucu ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu', 'Alkol Bağımlılığı ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu', 'Tütün Bağımlılığı ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu', 'Davranışsal Bağımlılık Kumar ve Teknoloji Bağımlılığı ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu' ve 'Bağımlılık ile Mücadele İletişim Teknik Çalışma Grubu' adı altında çalışma grupları belirlendi.

Oluşturulan teknik çalışma gruplarının üyeleri, kendi aralarında fikir alışverişinde bulundu. Grup üyeleri konuları ile ilgili yapacakları koruyucu ve önleyici faaliyetler, izlenecek yol ve yöntemler, anne- baba ve öğrencilere yönelik eğitimler, sosyal uyum çalışmaları ve tedavi hizmetlerini masaya yatırarak karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirdi.

Kaymakam Hayatı Taşdan, oluşturulan çalışma gruplarının yapacağı çalışmalarla yetinilmemesi gerektiğini, konuların çok hassas ve toplumun her kesimini ilgilendirdiğini, bu nedenle başta anne ve babalara, öğretmenlere, sivil toplum kuruluşlarına ve imamlara büyük görevler düştüğünü söyledi. Taşdan, "Toplumun her kesimi bu konulara duyarlı ve yapılan çalışmalara katkıda bulunsun istiyoruz. Gençlerimizi, çocuklarımızı, insanlarımızı genel manada bağımlılıktan koruma, bilinçlendirme, tedaviye ihtiyacı olan var ise tedavi etmek bu mücadelenin esas unsurları olmalı. Bu nedenle ilçemizde belirlenen bağımlılıklarla ilgili çalışma grupları oluşturduk. İlk toplantımızı gerçekleştirdik. Fikir alışverişinde bulunduk. Özellikle belirlenen konularda ve ilçemize yarar getirecek başka konularda da her türlü projeye açık olduğumu belirtmek isterim. Mücadele konusunda sadece mücadele gruplarının yapacağı çalışmalarla yetinmeyelim. Özellikle ilçe vatandaşlarımızdan da destek bekliyorum. Bunu hep beraber yapacağız" dedi. - MERSİN